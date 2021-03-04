Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası beklenen açıklama! Cüneyt Çakır...

Bein Sports yorumcusu eski hakem Deniz Çoban, Mostafa Mohamed'in kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi.

Çoban, "Bu tür pozisyonlara hakem penaltı vermişse, VAR hakemi karışamaz. Cüneyt Çakır'ın müdahale etmemesi doğru. Mustafa Muhammed dirseğini araç olarak kullanıyor, silah olarak kullanmıyor. Bu klasik bir sarı kart ama Halil Umut Meler 'Sen dirseğini silah olarak kullandın' diyor. Bence ağır karar. Sarı kart ve daha fazlası olmaz. Cüneyt Çakır buna da karışamaz. Hakemin gördüğü ve yorumunu kullandığı pozisyonlara VAR giremez." dedi.

FATİH TERİM NE DEDİ?: CÜNEYT ÇAKIR DEVAMLI VAR HAKEMİ MİDİR?

Karşılaşma sonrası Fatih Terim 'in hedefinde VAR hakemi Cüneyt Çakır vardı. Terim konuyla ilgili şunları söyledi: