Ankaragücü Hikmet Karaman ile resmen anlaşmaya vardı

10 Şubat 2021 Çarşamba - 12:48
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Başkent ekibi deneyimli teknik adam Hikmet Karaman
ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü resmen açıkladı...
Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT’in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet KARAMAN
getirildi.
1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet KARAMAN’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz.