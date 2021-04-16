Ankaragücü'nden Beşiktaş maçında 'faul' isyanı! Gol sonrası tepki...

16 Nisan 2021 Cuma - 21:44
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş
-Ankaragücü maçında ilk yarının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Beşiktaş, mücadelenin 45+4. dakikasında Kulusic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Siyah-beyazlıların attığı golden önce Vida'nın Ankaragücü'nün futbolcusuna dirsek attığı iddia edilirken; hakem Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi.
Karar sonrası Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman
, saha kenarında itirazlarda bulundu ve 'Bunu nasıl izlemezsiniz?' şeklinde tepki gösterdi.
Bu pozisyonla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.