Ankaragücü'nden Beşiktaş maçında 'faul' isyanı! Gol sonrası tepki...

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig'in 35. hafta maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Siyah-beyazlıların golü sonrası Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, hakeme tepki gösterdi.

16 Nisan 2021 Cuma - 21:44
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Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk yarının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
 
Beşiktaş, mücadelenin 45+4. dakikasında Kulusic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Siyah-beyazlıların attığı golden önce Vida'nın Ankaragücü'nün futbolcusuna dirsek attığı iddia edilirken; hakem Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi.
 
HİKMET KARAMAN'DAN TEPKİ
 
Karar sonrası Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, saha kenarında itirazlarda bulundu ve 'Bunu nasıl izlemezsiniz?' şeklinde tepki gösterdi.
Bu pozisyonla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.
 

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