Ankaragücü'nün ligde kalma inadı!

Ligde kalma adına son haftalarda üst üst kazanan Ankaragücü, Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndü.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:55
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Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik maçta İttifak Holding Konyaspor kendi evinde Ankaragücü'nü konuk etti.
 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip Ankaragücü 65. dakikada Badji ile 1-0 öne geçti. Fakat 76. dakikada sahneye çıkan Shengelia, skora dengeyi getiren golü kaydetti. 
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki ekip de birer puanla sahadan ayrıldı.
 
Bu sonuçla Konyaspor puanını 40'a yükseltirken, Ankaragücü ise 33. puanını hanesine yazdırdı.

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Etiketler: konyaspor ankaragücü
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