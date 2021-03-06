Ankaragücü'nün yıldızı Saba Lobzhanidze: ‘En iyi golümü Galatasaray’a attım’

Süper Lig’e bu sezon damga vuran isimlerden bir tanesi Ankaragücü’nün kanat oyuncusu Saba Lobzhanidze, Skorer ’e konuştu… Gürcü futbolcu başkent ekibinde skora direkt etki eden oyuncular arasında birinci sırada yer alıyor.

10 gole direkt etki etti

Galatasaray maçında önce Marcao’yu çalımlayıp ardından klas bir vuruşla Muslera’yı avladığında bu sezonki 3. golünü atan Lobzhanidze’nin 7 de asisti bulunuyor.

Puan durumunu inceliyordu

Kendisine ulaştığımızda ‘Ben de şimdi puan durumunu inceliyordum’ diyen oyuncu, dikkat çeken bu bireysel performansın, takımının başarısına katkı ettiği ölçüde anlamlı olduğunu daha en baştan ortaya koydu: “Puan cetveline bakmaya önceden korkuyordum. Ligin en altında olmamız beni çok üzüyordu. Neyse ki şimdi yukarı doğru tırmanmaktayız.”

‘Muslera bir kahraman’

Haftaya damga vuran golünü kendisine sorduğumuz 26 yaşındaki oyuncu “Çok iyi bir pas aldım ve o esnada önümdeki boşluğu görüp ilerleyebileceğimi düşündüm. Muslera kahraman gözüyle bakılan çok iyi bir kaleci. İyi bir vuruş yaparak topu filelere gönderdim. Bu gol benim en iyi golümdü. Hem çok güzel bir goldü ve Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı atıldı, hem de takımım için çok önemli bir gol olması nedeniyle en iyi golümdü” sözleriyle duygularını özetledi.

‘Şampiyonluk için en büyük favorilerden’

Gürcü futbolcu, Galatasaray hakkındaki düşüncelerini “Çok kaliteli oyunculardan kurulu çok güçlü bir takım. Şampiyonluk için en büyük favorilerden biri hala onlar” şeklinde anlattı. Sarı-kırmızılılar karşısındaki galibiyetin sırrını iki kilit noktaya bağladı, bunları “Bu maça çok iyi bir taktikle çıktık, hocamızın istediklerini sahada iyi gerçekleştirdik. Ve tüm takım olarak 90 dakika boyunca sahada savaştık” diyerek sıraladı.

‘Galatasaraylılar istediklerini söyleyebilir’

Bu noktada sarı-kırmızılıların hakem kararlarıyla ilgili itirazlarını kendisine sormamak olmazdı… Sahanın içinden durumun nasıl görüldüğüne yönelik merakımızı “Galatasaraylılar hakem ve kararlar ile ilgili istediklerini söyleyebilirler. Ben futbolcuyum futbolumu oynarım. Biz iyi oynadık ve galibiyeti hak ettik” ifadeleriyle giderdi.

‘Ankaragücü düşmeyi hak etmiyor’

Ankaragücü’nün yerinin Süper Lig olduğunu belirten Saba Lobzhanidze, sarı-lacivertli ekibin taraftarıyla güçlü olduğunu ve seyircilerin tribüne dönmesiyle çok daha başarılı sonuçlar alacaklarını da savundu: “Ankaragücü başkentin takımı ve çok fazla taraftarı var. Bu takım düşmeyi hak etmiyor. Taraftar bu takımın itici gücü, onlar dönünce çok daha başarılı sonuçlar alınacaktır. Benim de gelecek için planım Süper Lig’de Ankaragücü ile yola devam etmek.”

‘Özgüven elde ettik’

Gürcü kanat oyuncusu şöyle devam etti: “Galatasaray’ı yenmek bize büyük bir özgüven verdi. Şimdi sıradaki maçımızda Karagümrük karşısına da üç puan için çıkacağız ve galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum.”