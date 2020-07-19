Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

19 Temmuz 2020 Pazar - 23:07 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 23:14
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Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Bu sonuçla MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikad Jahovic kaydetti.
 
Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 44'e yükseltti.
 
İkili ve üçlü averajda Malatyaspor ve Konyaspor'un gerisinde olan Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

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