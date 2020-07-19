Ankaragücü Süper Lig'e veda etti!

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Bu sonuçla MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikad Jahovic kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 44'e yükseltti.