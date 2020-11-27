Ankaragücü - Trabzonspor: 0 - 1

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

27 Kasım 2020 Cuma - 19:12 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 20:22
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Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
45' Kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Baker, harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Lewis Baker
42' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
42' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
38' Ankaragücü'nün şiddetli karşı presi neticesinde kaleci Uğurcan topu taca atmak zorunda kaldı.
32' Trabzonspor ceza sahasına çok yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Abdülkadir'in kullandığı serbest vuruş barajı geçemedi.
25' Ankaragücü'nde Pinto'nun sol kanattan yaptığı ortasında top kaleci Uğurcan'da kaldı.
21' Ankaragücü'nde Kitsiou, Abdülkadir Parmak'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Stelios Kitsiou
19' Trabzonspor geriden oyun kurarken Ankaragücü'nün ön alan presiyle karşılaşıyor.
16' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza yayından Nwakaeme'nin vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.
9' Ankaragücü'nde Orkun ceza sahasında Marlon'la girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
6' Ankaragücü'nde Orkan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında savunmada Hugo topu uzaklaştırdı.
5' Ankaragücü'nde Sarlija hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Zvonimir Sarlija
2' Trabzonspor maçın başında topa sahip olan taraf.
 
İLK 11'LER
 
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.
 
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

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