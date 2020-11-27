Ankaragücü - Trabzonspor Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü, son Göztepe yenilgisi sonrası Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Takımı maça, yardımcı antrenörlerden Mustafa Dalcı hazırladı. Perşembe günü yapılan idmana başkan Fatih Mert de gelip bir konuşma yaptı.Kanat forvet Joseph Paintsil'in durumu maç saati netleşecek. Geçen hafta yedekten giren ön libero Assane Diousse bir kez daha yedek bekleyebilir.Son maçlarda Fuat Çapa'nın gözünden düşen Daniel Lukasik ile büyük umutlarla transfer edilen ve 5 lig maçına 3 gol sığdıran Torgir Börven ön planda olacaktır.

Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile çıktığı ilk lig maçında BB Erzurumspor karşısında 3 puanı 1-0'lık skorla almıştı.TD Abdullah Avcı, Ankara kafilesine 5 ismi almadı!Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ve Anders Trondsen'in sakat oldukları biliniyor.Geçtiğimiz hafta yedek kulübesinde yer alan Gaston Campi ile bu sezon sadece 3 dakika bordo-mavili formayı terleten Stiven Plaza hakkında açıklama yapılmadı.Yerel basın Avcı'nın kazanan kadroyu bozmayacağını düşünüyor. Kanatlarda Ömür ve Nwakaeme, en ileride Afobe, arkasında Ekuban izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'in bu sezon galibiyetle tanışamayan tek takımı olan Ankaragücü'nün son 2 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitmişti.

- Abdullah Avcı'nın gelişiyle 7 maç aradan sonra BB Erzurumspor karşısında kalesini gole kapatan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçta gol yemişti.

- İki takımın son 2 sezonda oynadığı 4 maçın hiçbirinde Ankaragücü galibiyeti izleyemedik. (2 Trabzonspor galibiyeti - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu!%44'lük kesim Abdullah Avcı'nın öğrencilerinden Ankara'da 3 puan bekliyor...%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

