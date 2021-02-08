Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi! 1.5 yıllık anlaşma...

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktör Ümit Özat'la anlaştı.

08 Şubat 2021 Pazartesi - 17:03
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Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ümit Özat'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
 
Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Özat'la yollarının yeniden kesiştiği için mutlu olduğunu aktararak, "Ümit Özat benim evladım gibidir. Futbolculuğundan bu yana 35 yıldır tanıdığım, sevdiğim, her daim görüştüğüm değerli bir kardeşimdir. Yıllar sonra yine bir araya geldiğimiz için mutluyum. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Allah'ın izni, hocamızın da katkısıyla bu zorlu günlerimizi geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.
 
Ankaraspor, TFF 1. Lig'de 13 puanla 17. sırada bulunuyor.
 

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Etiketler: Ankaraspor Ümit Özat imza transfer
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