Annesinden flaş açıklama! 'Yüzde yüz...'

Falcao'nun annesi Carmenza Zarate Kolombiya basınına konuştu.

03 Mart 2021 Çarşamba - 10:26
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Galatasaraylı Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate ülkesi Kolombiya'da oğlunun geleceği ile ilgili konuştu.
 
Zarate oğlu Radamel ile ilgili çıkan transfer dedikodularıyla ilgili "Tanrı bilir" diyerek golcü oyuncunun yüzde yüzü ile Galatasaray'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti.
 
Anne Zarate'nin açıklaması şu şekilde:
 
"Falcao saygılı bir insandır. Galatasaray'da iyi şeyler yapmak için orada bulunuyor. Gerisi tanrının elinde. Millionaros veya River Plate ya da Amerika'ya gideceğine ilişkin bilinen bir şey yok. Gerçek şu ki Radamel yüzde yüzü ile Galatasaray'da. Gerisi spekülasyon."
 

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Etiketler: Carmenza Zarate falcao galatasaray
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