Antalyaspor 0-2 Alanyaspor

Süper Lig'in 9. haftasında Salih Uçan'ın ağları havalandırdığı maçta Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal'ın Antalyaspor'unu 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

22 Kasım 2020 Pazar - 21:10
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Antalya derbisinde Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 55'te Salih Uçan ve 84'te Berkan kaydetti. 
 
Ev sahibi Antalyaspor'da Hakan Özmert, 67. dakikada kırmızı kart gördü.
 
Puanını 20'ye yükselten Alanyaspor, averajla Fenerbahçe'nin önünde liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 9 puanla 16. sırada kaldı.
 
YANAL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
 
Antalyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına çıkan Ersun Yanal, sahadan puansız ayrıldı.
 
Maçtan önemli anlar:
 
4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
 
33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
 
34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
 
43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.
 
45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
 
Antalyaspor: Ferhat, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Hakan, Amilton, Gökdeniz, Sam, Podolski.
 
Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar.

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