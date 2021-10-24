Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2

Süper Lig'in 10. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibinin golleri Berkay Özcan'dan gelirken, Antalyaspor'un tek golünü Ghacha kaydetti. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 2. maçında da hanesine 3 puanı yazdırarak alt sıralardan kurtulmak için önemli bir galibiyet elde etti.

DHA 24 Ekim 2021 Pazar - 17:58 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 18:35
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.
 
8'inci dakikada Doğukan Sinik çalımlarla ceza sahası önüne kadar girdi ve topu Amilton'a aktardı. Amilton, ceza yayı üzerinde Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Amilton, 'devam' kararı veren hakeme uzun süre itiraz etti.
 
16'ncı dakikada Berkay Özcan ceza yayı içinden sert vurdu. Kaleye giden topu kaleci Boffin sol elinin parmaklarıyla uzaklaştırdı.
 
18'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda topa kaleci Volkan sahip oldu.
 
29'uncu dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Doğukan Sinik, pasını soldan içeriye koşan Güray Vural'a aktardı. Güray'ın soldan ortasında da Doğukan Sinik'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
 
32'nci dakikada Edin Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Berkay Özcan, kaleci Boffin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1.
 
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
 
56'ncı dakikada Ndayishimiye orta sahadan koşarak, topu ceza sahası içine giren Berkay Özcan'a aktardı. Kaleciyi de geçen Berkay topu boş kaleye gönderdi: 0-2.
 
74'üncü dakikada sağ kanattan topa rakip ceza sahasına giren Gulbrandsen, pasını Edin Visca'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunu kaleci Boffin çeldi.
 
80'inci dakikada Miloseviç'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.
 
90+5'inci dakikada Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan şutu kaleci Volkan'dan geri döndü. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşu ağlara gitti: 1-2.
 
Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

 

 

 

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Etiketler: Antalyaspor Başakşehir Süper Lig
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