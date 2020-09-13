Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği

13 Eylül 2020 Pazar - 22:11
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında zorlu maçta Antalyaspor
ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un gollerini 41. dakikada Bünyamin Balcı, 77. dakikada Hakan Özmert kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu