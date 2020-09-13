Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Antalyaspor maçı 2-0 kazandı.

13 Eylül 2020 Pazar - 22:11
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Süper Lig'de sezonun ilk haftasında zorlu maçta Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
 
Antalyaspor'un gollerini 41. dakikada Bünyamin Balcı, 77. dakikada Hakan Özmert kaydetti.
 
Bu sonuçla Antalyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
 
İLK 11'LER
 
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren, Fredy, Hakan, Doğukan, Bünyamin, Amilton, Jahovic
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, İbrahim, Berat, Ayite, Soner, Sio, Candeias, Stancu

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