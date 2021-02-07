Antalyaspor 8 haftadır kaybetmiyor

En son Hatayspor'a 6-0 kaybeden Antalyaspor 8 haftadır maç kaybetmiyor...

07 Şubat 2021 Pazar - 18:04
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Süper Lig'in 24. haftasıdan Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
 
Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega ile öne geçti. Antalyaspor, 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skoru eşitledi.
 
Denizlispor ile karşılaştığı son 3 maçı kaybetmeyen Antalyaspor, puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise aldığı 1 puanla 18 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı.
 
Denizlispor, ligde bir sonraki maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor ise Yeni Malatyaspor''u ağırlayacak.

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Etiketler: antalyaspor hatayspor
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