Antalyaspor - Alanyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Antalyaspor ile Alanyaspor kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi olmak için Antalya derbisinde kozlarını paylaşırken, siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Ziraat Türkiye Kupası keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

17 Mart 2021 Çarşamba - 9:32
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Süper Lig'de uzun bir yenilmezlik serisi yakalayan; Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye çelme takan Antalyaspor; Alanyaspor'a 4-0 kaybedip gözünü gol yemeden yarı finale yükseldiği Türkiye Kupası'na çevirdi. Orta sahadan Ufuk Akyol ve Doğukan Sinik sakat. Merkezde kontrol, her zamanki gibi kaptan Nuri Şahin'de... TD Ersun Yanal'ın ligde 4-0 yenilen kadroya kıyasla kupada Bünyamin Balcı'yı yeniden sağ beke çekmesi bekleniyor. Ligde sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyen Fredy de böylece yeniden orta sahadaki yerini alabilecek. Yine ligde, 2-0 olduktan sonra kenardan gelen Amilton'un bu sefer maça ilk 11'de başlaması şaşırtıcı olmaz. Dever Orgill hamle oyuncusu olarak yedekte bekleyecek.
 
Trabzon deplasmanında 3-1 kazandıktan sonra Antalyaspor'u da farklı geçen Alanyaspor'da Steven Caulker ve Ahmet Gülay'ın da takımla çalışmalara başlamasının ardından eksik oyuncu kalmadı. Ligdeki maçta sağ bekte Tayfur Bingöl izlemiştik, bu sefer Juanfran ilk 11'de olabilir. Caulker hemen riske edilmez, Georgios Tzavellas'ın yanında Fatih Aksoy devam eder. Alanyaspor formasıyla ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de başlayan Hasan Hüseyin Acar da cezası sona eren Berkan Kutlu'ya formayı teslim edebilir. TD Çağdaş Atan'ın hücumda alternatifi ise bol... Antalyaspor'a jeneriklik bir gol atan Mustafa Pektemek, Trabzonspor karşısında şov yapan Davidson, bu sezon forma giydiği 24 resmi maçta 12 golü bulunan Khouma Babacar ilk 11 çıkmaya en yakın isimler. Kenardan Efecan Karaca, Adam Bareiro gibi oyuncular gelebilir.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Antalyaspor'un iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamı "beraberlik" ile sonuçlandı.
 
- Alanyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk yarılar "0-0" bitti.
 
- Aralarındaki son 5 maçın 4'ünü Alanyaspor "gol yemeden" kazandı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Alanyaspor kazanır" oldu! %57'lik kesim geçtiğimiz hafta sonu ligde Antalyaspor'u 4-0'la geçen Çağdaş Atan ve öğrencilerine kupa yarı final maçında da güveniyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.


 

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