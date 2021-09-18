Antalyaspor - Beşiktaş

18 Eylül 2021 Cumartesi - 18:41
| Son Güncelleme : 18 09 2021 - 19:48
MAÇTAN DAKİKALAR
45' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Veysel kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Veysel Sari
45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.
42' Sağ kanattan atılan pasta savunmanın arkasına sarkan Wright ceza sahasında topla buluştu. Wright ceza sahasının içinde dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Haji Wright
37' Mehmet karşılaşmaya devam edemedi ve Rıdvan Yılmaz, Mehmet'in yerine oyuna girdi.Mehmet Topal - Ridvan Yilmaz
34' Mehmet Topal sakatlık yaşadı. Hakem maçı durdurdu.
27' Antalyaspor pas yaparak oyunu Beşiktaş yarı sahasına taşımaya taşıyor.
25' Sağ kanattan Bünyamin'in ortasında arka direkte Güray topu indirdi. Wright bu topu kontrol etmek isterken savunma kapandı ve topu uzaklaştırdı.
22' Necip yaşadığı sakatlık sonucu karşılaşmaya devam edemedi ve yerini Pjanic'e bıraktı.Necip Uysal - Miralem Pjanic
20'
Faul sonrası Nuri Şahin
, ceza yayının üstünden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi yokladı. Top üstten az farkla dışarı çıktı.
19'
Mehmet, ceza yayının üstünde Mukariu'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Mehmet Topal
15' Necip kısa süreli sakatlık geçirdi ve tekrar oyuna döndü.
11' Antalyaspor, sağ taraftan köşe vuruşu kullandı. Veysel'in ceza sahasından yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
9' Bünyamin sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Mert rahat bir şekilde topu kontrol etti.
8' Necip'in sağ kanattan ortasında Veysel topu uzaklaştırdı.
7' Beşiktaş karşılaşmaya baskılı başlayan taraf.
3' Salih'in ceza sahasının dışının sol çaparından kullandığı serbest vuruşta savunma, topu kale önünden uzaklaştırdı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Mukairu, Gökdeniz, Wright
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi.