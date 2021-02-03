Antalyaspor-Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

03 Şubat 2021 Çarşamba - 18:28
| Son Güncelleme : 03 02 2021 - 18:30
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor
karşısında sahasında mağlup olan lider Beşiktaş
kaybedilen mücadelenin ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye devretti.
Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray
ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdümek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Naldo, Eren, Nuri (K), Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar