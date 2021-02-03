Antalyaspor-Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 23. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

03 Şubat 2021 Çarşamba - 18:28 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 18:30
İLGİLİ HABERLER
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: 2-0 Bursa'da Ali Akman’a tepki dinmiyor! CİMER’e şikayet ettiler... Sivas'ta maç başladığı gibi bitti! Birden ortaya çıktı! Derbi öncesi Falcao müjdesi Lecce açıkladı! 'Güven Yalçın transferi...'

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında sahasında mağlup olan lider Beşiktaş kaybedilen mücadelenin ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye devretti.
 
Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız tamamlarken Beşiktaş'ta zirve yarışını sürdümek için sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 
 
İLK 11'LER
 
Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Naldo, Eren, Nuri (K), Kudriashov, Fredy, Amilton, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Veysel
 
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'dan tarihi Muslera hamlesi! Galatasaray'dan tarihi Muslera hamlesi!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı! 2 metrelik stoperi istiyorlarBeşiktaş ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı! 2 metrelik stoperi istiyorlar Transfer sezonu bitti ama... Galatasaray'da ayrılık Younes Belhanda eşyalarını topladıTransfer sezonu bitti ama... Galatasaray'da ayrılık Younes Belhanda eşyalarını topladı 20 transfer yaptı ama yine dayanamadı! Emre Belözoğlu tribünde çıldırdı20 transfer yaptı ama yine dayanamadı! Emre Belözoğlu tribünde çıldırdı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.