Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-3

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

16 Nisan 2021 Cuma - 21:23
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Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Rizespor'u ağırladı.
 
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İsmail Köybaşı, 6. dakikada Fernando Boldrin ve 65. dakikada Erik Sabo attı. Antalyaspor'un gollerini ise 33. dakikada Veysel Sarı ve 88. dakikada Naldo kaydetti.
 
Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Rizespor, puanını 39'a yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 42 puanla 11. sırada yer buldu.
 
Rizespor, gelecek hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Hatayspor deplasmanına konuk olacak.

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