Antalyaspor'da Ersun Yanal depremi! İstifa mektubunu cebine koydu

Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından Ersun Yanal da istifa kararı aldı.

24 Ocak 2021 Pazar - 9:08
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Son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyapspor'da kriz büyüyor.
 
Yanal'ın istifa mektubu cebinde
 
Asist Analiz'in özel haberine göre; geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Ali Şafak Öztürk'ten sonra, teknik direktör Ersun Yanal'ın da istifasının cebinde olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunun tamamının görevi bırakmasının ardından; maddi imkansızlıklardan dolayı da bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.
 
3 dönem transfer yasağı
 
Maddi açıdan sıkıntılar çeken Akdeniz ekibine, 3 dönem de transfer yasağı geleceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından çok kısa bir süre içerisinde teknik patron Ersun Yanal'ın da istifa etmesi bekleniyor.

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Etiketler: ersun yanal antalyaspor istifa
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