Antalyaspor'da Ersun Yanal depremi! İstifa mektubunu cebine koydu

24 Ocak 2021 Pazar - 9:08
Son olarak Trabzonspor
ile 1-1 berabere kalan Antalyapspor'da kriz büyüyor.
Yanal'ın istifa mektubu cebinde
Asist Analiz'in özel haberine göre; geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor
'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Ali Şafak Öztürk'ten sonra, teknik direktör Ersun Yanal
'ın da istifasının cebinde olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunun tamamının görevi bırakmasının ardından; maddi imkansızlıklardan dolayı da bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.
3 dönem transfer yasağı
Maddi açıdan sıkıntılar çeken Akdeniz
ekibine, 3 dönem de transfer yasağı geleceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından çok kısa bir süre içerisinde teknik patron Ersun Yanal'ın da istifa etmesi bekleniyor.