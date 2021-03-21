Antalyaspor'da gençlik ateşi Erzurum'u da vurdu

21 Mart 2021 Pazar - 17:40
Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor
ile Erzurum
spor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.
Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra (7BM) ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Erzurumspor
ile ligde oynadığı 4. maçında ilk kez galip geldi. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor
'u ağırlayacak.