Antalyaspor'da gençlik ateşi Erzurum'u da vurdu

Antalyaspor evinde Erzurumspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı.

21 Mart 2021 Pazar - 17:40
İLGİLİ HABERLER
Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 4 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 Şampiyon değil ama Süper Lig'de düşen takımlar belli oldu 4 gollü maçta puanlar paylaşıldı Kariyerinde çalıştığı en özel futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
 
Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.
 
Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra (7BM) ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Erzurumspor ile ligde oynadığı 4. maçında ilk kez galip geldi. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.
 
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: antalyaspor erzurumspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de radikal karar! Şampiyon olunsa bile bu 5 futbolcu gidecek Fenerbahçe'de radikal karar! Şampiyon olunsa bile bu 5 futbolcu gidecek
Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın'Bu sefer Fatih Terim'e yaylım ateşi! 'En çalışkan futbolcuyu oyundan aldın' İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...'İnanılmaz Erol Bulut sözleri! 'Cuma günü intihar edebilirdi ama şimdi...' Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda...Rosier'den Beşiktaş taraftarlarını kahreden haber! Sezon sonunda...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.