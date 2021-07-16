Antalyaspor'dan 8.transfer

Antalyaspor Cezayirli sağ kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile anlaşmak üzere.

16 Temmuz 2021 Cuma - 12:47
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Lukas Podolski ve Dever Orgill ile yolların ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan kırmızı beyazlılar, forvet ve sağ kanat olmak üzere iki futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyor. Görüşmelerde sona yaklaşan Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, transferleri, düzenleyeceği imza töreni ile duyurmayı planlıyor.
 
SAĞ KANAT VE HÜCUMA TAKVİYE
 
Kırmızı beyazlılar, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü 1.93 metre boyundaki Haji Wright ile prensipte anlaştı. Cezayirli sağ kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile de 3 yıllık anlaşmayı planlayan kırmızı beyazlılarda, sözleşmelerde bazı maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.
 
7 TRANSFER
 
Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer sezonunda Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı renklerine bağladı.

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Etiketler: antalyaspor Houssam Ghacha
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