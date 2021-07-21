Antalyaspor'dan Poli sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor İtalyan yıldız Andrea Poli ile anlaşmaya vardı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 13:09
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Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalyaspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna 8 ismi dahil eden Akdeniz ekibi, daha önce Inter ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Andrea Poli'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalya Serie A kariyerinde 300 maça çıkan İtalyan orta saha bu karşılaşmalarda, 15 gol atıp, 9 asist yapma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 6 kez de İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi. Poli; Inter ve Milan'ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi.

Antalyaspor ile Poli arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bologna ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, kırmızı-beyazlı ekiple son bir görüşme yapacak. Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken, İtalyan futbolcuyla anlaşılması halinde bonservis bedeli de ödenmeyecek.
 

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Etiketler: poli antalyaspor
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