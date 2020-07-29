Antalyaspor'dan Serdar Gürler bombası! Bonservisi alındı

Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren ancak çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak Serdar Gürler, Antalyaspor ile anlaştı. Bonservisi Huesca takımında bulunan Serdar Gürler'in bonservis ile birlikte transferinin sonlandığı gelen bilgiler arasında..

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:30
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Göztepe'de başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler yaşadığı talihsiz çapraz bağ sakatlığını nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Bonservisi İspanya ekibi Huesca'da bulunan Serdar Gürler'in kiralık olarak görev yaptığı Göztepe ile anlaşması sona ermişti. Başarılı oyuncu bir başka Süper Lig ekibi Antalyaspor ile anlaştı. Antalyaspor'un Serdar Gürler'i bonservis ile birlikte transferin edeceği ve anlaşmanın tamamlandığı bildirildi
 
Tamer Tuna'nın eski öğrencisi
 
Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ile başarılı sonuçlar alan teknik direktör Tamer Tuna ile Serdar Gürler, geçen sezon son 11 maç ve bu sezonun ilk yarısında Göztepe takımında birlikte çalışmıştı. (Fanatik)

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