Antalyaspor deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı!

AA
11 Nisan 2021 Pazar - 18:09
| Son Güncelleme : 11 04 2021 - 18:12
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin tek golü 45+2. dakikada geldi. Antalyaspor, ilk yarının son dakikasında Naldo'nun bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca 3 puanın sahibi Antalyaspor oldu.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken, Kayserispor 33 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Muğdat, İlhan
Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Veysel, Bünyamin, Kudriashov, Nuri, Doğukan, Amilton, Sidney Sam, Podolski