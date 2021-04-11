Antalyaspor deplasmanda 3 puanı 1 golle aldı!

Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

AA 11 Nisan 2021 Pazar - 18:09 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 18:12
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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk etti.
 
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin tek golü 45+2. dakikada geldi. Antalyaspor, ilk yarının son dakikasında Naldo'nun bulduğu golle 1-0 öne geçti.
 
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca 3 puanın sahibi Antalyaspor oldu.
 
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken, Kayserispor 33 puanda kaldı.
 
İLK 11'LER
 
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur, Attamah, Aziz, Kvrzic, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Muğdat, İlhan
 
Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Veysel, Bünyamin, Kudriashov, Nuri, Doğukan, Amilton, Sidney Sam, Podolski
 

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Etiketler: Süper Lig Antalyaspor Kayserispor
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