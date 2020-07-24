Antalyaspor - Galatasaray: 2-2

24 Temmuz 2020 Cuma - 23:03
Süper Lig'de son haftanın açılış maçında Galatasaray
deplasmanda Antalyaspor
'a konuk oldu. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 58. dakikada Saracchi ve 65. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Antalyaspor'un gollerini 19. dakikada Fredy ve 90+.2. dakikada Gustavo Blanco attı.
Galatasaray bu sonuçla 56 puanla 5. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 45 puanla 8. sırada kaldı.
İLK 11'LER;
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin, Jahovic
Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem.