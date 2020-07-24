Antalyaspor - Galatasaray: 2-2

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'un konuğu oldu. Mücadele 2-2 sona erdi.

24 Temmuz 2020 Cuma - 23:03
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Süper Lig'de son haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
 
Galatasaray'ın gollerini 58. dakikada Saracchi ve 65. dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti. Antalyaspor'un gollerini 19. dakikada  Fredy ve 90+.2. dakikada Gustavo Blanco attı.
 
Galatasaray bu sonuçla 56 puanla 5. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 45 puanla 8. sırada kaldı.
 
İLK 11'LER;
 
Antalyaspor: Ferhat, Eren, Doğukan, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Nazım, Veysel, Bünyamin, Jahovic
 
Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Adem.
 

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Etiketler: Galatasaray Antalyaspor Süper Lig
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