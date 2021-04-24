Antalyaspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

24 Nisan 2021 Cumartesi - 20:25
| Son Güncelleme : 24 04 2021 - 20:52
19'Arka adalesinden bir problem yaşayan Serdar Gürler için kenara değişiklik işareti yapılıyor. Orgill oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Antalya
spor ve Serdar Gürler için çok şanssız bir an...
16'Podolski'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu Muslera direğin yanında kontrol etti.
15'Bu kez Antalyaspor
'da Bünyamin rakip ceza sahasında tehlike yaratmak istedi. Son anda araya giren Marcao topu kornere yolladı.
11'Etebo bir kez daha savunma arkasına iyi bir top gönderdi, Şener ileri çıkmıştı ancak onu geçen top kaleci Boffin'de kaldı.
8'NET FIRSAT
KAÇTI! Etebo'nun savunma arkasına nefis gönderdiği topu soldan Ömer Bayram ortaya çevirdi, kale ağzında Emre Akbaba kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
7'İlk bölümde iki takım da müthiş bir mücadele örneği sergiliyor.
6'Tüm hatlarıyla savunmaya çekilen Antalyaspor kaptığı toplar sonrası hızlı ataklarla etkili olmak istiyor.
5'BİR ŞUT! Kendi yarı alanından hızla ileri çıkan Antalyaspor'da Fredy ceza sahası dışından vurdu, top Muslera'nın kucağına gitti.
4'Galatasaray rakip yarı alanda sabırla pas yapmayı sürdürüyor.
3'Emre Kılınç sağ kanattan atağı sürüklemek istedi ancak top eline çarpınca pozisyon başlamadan sonlandı.
2'Galatasaray ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıktı. Defans hattı da orta yuvarlağa yerleşti.
1'Galatasaray maça baskılı başladı. Sarı kırmızılılar ilk dakika içinde bir köşe vuruşu da kazandı ancak etkili kullanamadılar.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ...
Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Naldo, Bahadır, Podolski, Kudriashov, Fredy, Serdar Gürler, Ufuk, Amilton, Mert, Bünyamin
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Etebo, Ömer, Emre Akbaba, Gedson, Emre Kılınç, Kerem, Halil