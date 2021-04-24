Antalyaspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

19'Arka adalesinden bir problem yaşayan Serdar Gürler için kenara değişiklik işareti yapılıyor. Orgill oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Antalya spor ve Serdar Gürler için çok şanssız bir an... 16'Podolski'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu Muslera direğin yanında kontrol etti.

15'Bu kez Antalyaspor 'da Bünyamin rakip ceza sahasında tehlike yaratmak istedi. Son anda araya giren Marcao topu kornere yolladı.

11'Etebo bir kez daha savunma arkasına iyi bir top gönderdi, Şener ileri çıkmıştı ancak onu geçen top kaleci Boffin'de kaldı.

8'NET FIRSAT KAÇTI! Etebo'nun savunma arkasına nefis gönderdiği topu soldan Ömer Bayram ortaya çevirdi, kale ağzında Emre Akbaba kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

7'İlk bölümde iki takım da müthiş bir mücadele örneği sergiliyor.



6'Tüm hatlarıyla savunmaya çekilen Antalyaspor kaptığı toplar sonrası hızlı ataklarla etkili olmak istiyor.