Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep Hernani'nin peşinde

22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:30
Bonservisi La Liga ekiplerinden Levante'de bulunan Hernani'ye Süper Lig ekiplerinden kanca...
Antalyaspor, Kasımpaşa
ve Gaziantep
FK, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan
temsilcisi Al-Wahda Mekka'da kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Levante ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı gelen haberler
arasında. Geçtiğimiz sezon Al-Wahda'da 28 resmi maça çıkan Hernani, 5 gol, 1 asistle skora katkı sağladı. (Fanatik)