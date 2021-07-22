Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep Hernani'nin peşinde

Levante'nin tecrübeli orta saha oyuncularından Hernani için Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK devrede...

22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:30
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Bonservisi La Liga ekiplerinden Levante'de bulunan Hernani'ye Süper Lig ekiplerinden kanca...
 
Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Wahda Mekka'da kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
 
Levante ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Al-Wahda'da 28 resmi maça çıkan Hernani, 5 gol, 1 asistle skora katkı sağladı. (Fanatik)

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Etiketler: hernani gaziantep kasımpaşa antalyaspor
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