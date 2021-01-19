Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, istifa etti

Kulübün sosyal medya hesaplarından Başkan Öztürk ve Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün adıyla yapılan açıklamada, Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıkları belirtildi.



Açıklamada, "Öztürk ailesi olarak 30 Haziran 2016'da bu şanlı armayı taşıyan bayrağı emanet aldığımızda o günkü kur üzerinden 41 milyon avro borçla devraldık. Antalyaspor A.Ş'nin bugün itibarıyla 7 milyon 700 bin avro ihtilaflı dosyalar ve cari borcu bulunmaktadır. 1 Ocak 2021'e kadar mevcut teknik ekibin, futbolcuların ve personelin bütün alacakları ödenmiştir." ifadesi kullanıldı.



Bu süreçte Öztürk ailesine ait olan olarak şirketlerden yapılan sponsorluk ödemelerinin 45 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi: "Ayrıca Öztürk ailesi olarak Antalyaspor'a 85 milyon lira nakit olarak harcanmıştır. Toplamda 130 milyon lira olan bu ödemelerin dışında kulübümüzün banka borçları olarak görünen finansman gideri olan 61 milyon avro ve 88 milyon lirayı yine Öztürk ailesi olarak ödemeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla Antalyaspor A.Ş'nin hiçbir geliri üzerinde icra, temlik veya herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna ek olarak TFF'den elde edilen günü geçmiş alacak tutarımız 9 milyon 900 bin lira, ayrıca stopaj iadesinden beklenen tutar 8 milyon 600 bin liradır. Sonuç olarak mali tablo içerisinde 41 milyon avro borçla devraldığımız Antalyaspor'u neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz."