Antalyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik var

Yarın Ülker Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:21
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
 
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
 
Ligin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de
 
Antalyaspor ise sahasında oynadığı ilk hafta müsabakasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
 
Fenerbahçe'de 5 eksik
 
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.
 
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
 
Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın durumu ise müsabaka saatinde belli olacak.
 
Lisansı çıkarılan yeni transferlerden Güney Koreli stoper Min-jae Kim ise teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak.

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Etiketler: fenerbahçe antalyaspor
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