Antalyaspor - Rizespor: 3-2

27 Ağustos 2021 Cuma - 23:41
Çaykur Rizespor
, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalya
spor'a konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor
90+10. dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.
Antalyaspor'un gollerini 18. dakikada, 54. dakikada (penaltı) ve 90+10. dakikada (penaltı) Wright kaydetti. Rizespor'un gollerini 61. dakika ve 90+3. dakikada (penaltı) Djokovic kaydetti.
VAR KARARI
Çaykur Rizespor, 90+2'de VAR müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. Djokovic penaltıyı gole çevirdi.
ANTALYASPOR - RİZESPOR: 3-2
GOL: 18' ,54' (pen) ve 90+10'(pen) Wright (Antalya) 61' ve 90+3 (penaltı) Djokovic (Rizespor)