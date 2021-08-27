Antalyaspor - Rizespor: 3-2

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Antalyaspor, Rizespor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada Rizespor 2-0 geri düşmesine rağmen 90+3. dakikada bulduğu penaltı golle 2-2 beraberliği yakaladı. Mücadelede son sözü ise 90+10. dakikada Antalyaspor söyledi ve sahadan 3-2 galip ayrıldı. Mücadelede 3 penaltı kararı verildi.

27 Ağustos 2021 Cuma - 23:41
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 90+10. dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı.
 
Antalyaspor'un gollerini 18. dakikada, 54. dakikada (penaltı) ve 90+10. dakikada (penaltı) Wright kaydetti. Rizespor'un gollerini 61. dakika ve 90+3. dakikada (penaltı) Djokovic kaydetti.
 
VAR KARARI
Çaykur Rizespor, 90+2'de VAR müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. Djokovic penaltıyı gole çevirdi.
 
ANTALYASPOR - RİZESPOR: 3-2
 
GOL: 18' ,54' (pen) ve 90+10'(pen) Wright  (Antalya) 61' ve 90+3 (penaltı) Djokovic (Rizespor)

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