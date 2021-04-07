Antalyaspor-Sivasspor: 2-4

Seyir zevkinin yüksel olduğu mücadele gol düellosu şeklinde geçti. Sivasspor'da Tyler Boyd attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Sivasspor'un diğer gollerini Erdoğan veYatabare atarken, Antalyaspor'un golleri Fredy'den geldi. Bu sonuçla Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıktı.

İLK 11'LER:

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Sam, Podolski, Kudriashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin, Veysel