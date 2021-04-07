Antalyaspor-Sivasspor: 2-4

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 21:22
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Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın yönettiği Sivasspor'u konuk etti.
 
Seyir zevkinin yüksel olduğu mücadele gol düellosu şeklinde geçti. Sivasspor'da Tyler Boyd attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Sivasspor'un diğer gollerini Erdoğan veYatabare atarken, Antalyaspor'un golleri Fredy'den geldi. Bu sonuçla Sivasspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıktı.
 
İLK 11'LER:
 
Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Sam, Podolski, Kudriashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin, Veysel
 
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Coffie, Hakan Arslan, Fajr, Tyler Boyd, Gradel, Yatabare.

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