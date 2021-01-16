Antalyaspor - Trabzonspor

16 Ocak 2021 Cumartesi - 19:15
| Son Güncelleme : 16 01 2021 - 20:36
Süper Lig’de Trabzonspor
deplasmanda Antalya
spor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan Antalya Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Ligde oynadığı son iki maçını kazanan takımlardan ev sahibi 24 puanla 9. sırada, Trabzonspor ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
73' Sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasından Afobe'nin volesinde top farklı şekilde auta gitti.
70'
Trabzonspor'da Abd
ülkadir Parmak, yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.Abdulkadir Parmak - Yusuf Sari
69' Antalyaspor'da Amilton yerini Doğukan Sinik'e bıraktı.Amilton - Dogukan Sinik
69' Antalyaspor'da Hakan Özmert, Baker'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Hakan Özmert
67' Trabzonspor çok net bir pozisyondan yaralanamadı! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu altıpas sağ çaprazda önünde bulan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.
63' Trabzonspor'da Serkan Asan yerini Pereira'ya bıraktı.Serkan Asan - João Pereira
62' Trabzonspor'da Marlon'un ceza sahası dışından sert şutunda top üstten dışarı çıktı!
55'
Trabzonspor oyun
u Antalyaspor
yarı alanına yıkmış olsa da istediği pozisyonları bulamıyor.
49' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Abdülkadir'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Boffin son anda kornere gönderdi.
40' Trabzonspor rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını arttırdı.
36' Antalyaspor'da Orgill yerini Eren Albayrak'a bıraktı.Dever Orgill - Eren Albayrak
33' Antalyaspor'da Ersan Gülüm, Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kalıyor.Kırmızı Kart - Ersan Gülüm
26' Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelen ortada Amilton arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Gol - Amilton
18' Savunmadan seken topu ceza sahası çaprazında önünde bulan Bünyamin'in vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
12' Antalyaspor'da Fredy, Abdülkadir Parmak'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Dever Orgill
12' Ekuban'ın ceza alanı dışından vuruşunda top Ersan'ın eline çarptı. Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. Ekuban'ın penaltı vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.Kaçan Penaltı - Caleb Ekuban
8' Trabzonspor etkili geldi. Serkan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür'ün ortasında Djaniny, topa dokunamadı.
5' Karşılaşmaya Trabzonspor etkili başladı.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LERİ
ANTALYASPOR: Boffin; Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudryashov; Hakan, Nuri, Fredy; Gökdeniz, Orgill, Amilton
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny