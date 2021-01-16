Antalyaspor-Trabzonspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Abdullah Avcı sonrası ligde çıkış yakalayan Trabzonspor, Ersun Yanal'la hayata dönen Antalyaspor'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

16 Ocak 2021 Cumartesi - 10:10
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Antalyaspor kötü başladığı sezonda hem kupada çeyrek finali gördü hem de ligde son 3 maçtan 7 puan çıkartıp orta sıralara doğru yol aldı. Ersun Yanal yönetiminde işler iyi gidiyor ancak takımda birçok oyuncu sakat! Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Veysel Sarı diye uzayan bu liste, Yanal'ın canını elbette sıkıyordur. Yine de son haftalarda iyice parlayan Gökdeniz Bayrakdar'ın bir kanatta, Amilton'un diğer kanatta olduğu düzen meyvesini verdi diyebiliriz. Merkezde komuta Nuri Şahin'de, hücumda "9 numara" ise Adis Jahovic olacak.
 
Abdullah Avcı sonrası lige ağırlığını koyan Trabzonspor sadece Galatasaray'a kaybetti. Son 5 maçta toplanan 12 puan 17 maç sonunda takımı 26 puana taşıdı. Sakatlığı geçen Vitor Hugo deplasman kafilesinde yer alırken, yeni transfer Berat Özdemir takımla yeteri kadar taktik antrenman yapmadığı için Trabzon'da bırakıldı. Avcı'nın sağ bekte Serkan Asan'la devam etmesi, hücumun en ilerisinde ise Djaniny tercihinden vazgeçmemesi bekleniyor. Hugo iyileşip kadroya girse de stoper tandemi "Edgar Ie & Hosseini" olacak. Djaniny'nin arkasında "Nwakaeme, Ekuban & Ömür" izleyeceğiz; orta alanda yük Parmak ve Baker'ın üzerinde...
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı 9 lig maçının 7'si "3.5 ALT" bitti.
 
- Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçının hiçbirinde devreye yenik girmedi! (2'si İY2 - 6'sı İYX)
 
- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında toplam 35 gol izledik. (8'i 2.5 ÜST)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %29'luk kesim Avcı sonrası deplasmanda etkili bir grafik ortaya koyan bordo-mavili ekibe güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol bekliyor.
 

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