Antetokounmpo 41 sayı attı durum 2-1'e geldi

Antetokounmpo'nun 41 sayı attığı karşılaşmada Milwaukee Bucks, Phoenix Suns'ı 120-100 yendi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:49
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan NBA Finalleri 3. maçında konuk ettiği Phoenix Suns'ı 120-100 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.
 
İlk 30 dakikası rekabetçi geçen karşılaşmada, Milwaukee üçüncü çeyreğin son 16 sayısını kaydederek maçın kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Bu gelişme, altı sayılık farkın 22 sayıya çıkmasına ve Phoenix'in dördüncü çeyrekte bu farkı asla 15 sayıdan aşağı eritememesine sebep oldu. Tüm bu gelişmeler, Bucks'ın son 30 dakikada liderliği elinde tutmasını sağlayan 35-17'lik bir ikinci çeyreğin ardından geldi.
 
Bucks, üç sayılık mesafeden 36'da 14 isabet, serbest atış çizgisinden ise 26'da 20 isabetle oynarken, Suns bu alanlarda sırasıyla 31'de 9 ve 16'da 11 isabetle oynadı. Milwaukee ayrıca top kaybı savaşını 9-14 ile kazanan taraf oldu.
 
Bucks'ta 41 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo takıma önderlik eden isim oldu. Jrue Holiday 21 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle oynarken, Khris Middleton 18 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle, Bobby Portis 11 sayı ve 8 ribaundla, Brook Lopez ise 11 sayıyla oynadı.
 
Suns tarafında Chris Paul, 19 sayı ve 9 asistle takımın en skorer ismiydi. Jae Crowder yedi üçlük denemesinden altısında isabet bularak 18 sayı ve altı ribaund kaydederken, Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalma ile, Devin Booker ise kötü bir şut gecesi geçirerek (3/14) 19 sayı ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. Cameron Johnson, benchten 14 sayı ve 5 ribaundlık bir katkıda bulundu.
 
Serinin 4. maçı Çarşamba gecesi Milwaukee'de oynanacak.

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Etiketler: Phoenix Suns Milwaukee Bucks nba
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