Antetokounmpo'dan 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist

NBA'de Bucks, Giannis Antetokounmpo önderliğinde kazanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla takımını galibiyete taşıdı.

16 Mart 2021 Salı - 11:51
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) üst üste 3'üncü "triple double"ını yapan Giannis Antetokounmpo'nun forma giydiği Milwaukee Bucks, galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.
 
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Milwaukee Bucks, Washington Wizards'ı deplasmanda 133-122 yenerek son 10 mücadelesinde 9. galibiyetini aldı.
 
Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asist, 3 top çalmayla Bucks'ı galibiyete taşıdı. 26 yaşındaki Yunan basketbolcu, kulüp tarihinde peş peşe 3 "triple double"a imza atan ilk oyuncu oldu.
 
Kariyerinde 7. kez 30 veya üstü sayı atarak "triple double" yapan Giannis, Kerim Abdülcabbar'a ait kulüp rekorunu da kırdı.
 
Bucks'ta Brook Lopez 22 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton da 23 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
 
Wizards'ta ise Bradley Beal 37 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 17 asist, 5 ribaunt ve Rui Hachimura 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.
 
Kaliforniya derbisini Lakers kazandı
 
Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Los Angeles Lakers, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 128-97 mağlup etti. Lakers'ta Montrezl Harrell 27 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, LeBron James 22 sayı, 11 asist, 10 ribaunt ve Talen Horton-Tucker 18 sayı, 10 asistle oynadı.
 
Warriors'ta Stephen Curry 27, Andrew Wiggins 15 ve Jordan Poole 14 sayı kaydetti. Maçta 2 asist yapan Curry, 4855 asistle Guy Rodgers'ın elinde tuttuğu kulüp rekorunu kırdı.
 
Sonuçlar
 
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 122-133
 
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 122-116
 
Brooklyn Nets-New York Knicks: 117-112
 
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 99-109
 
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 99-109
 
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 121-106
 
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 122-99
 
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 97-128

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Etiketler: Antetokounmpo NBA
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