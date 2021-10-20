Antetokounmpo'dan 32 sayı, 14 ribaunt

NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'i 127-104 yendi.

20 Ekim 2021 Çarşamba - 10:32
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NBA 2021-22 sezonu 2 karşılaşmayla başladı. Bucks'ın oyuncuları ve teknik heyeti, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.
 
Ev sahibi Bucks'ı galibiyete, 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo, 20 sayı, 9 ribaunt üreten Khris Middleton ve kenardan gelerek 20 sayı kaydeden Pat Connaughton taşıdı.
 
Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 11 ribaunt, James Harden 20 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Patty Mills 21 sayıyla mücadele etti.
 
- Kaliforniya derbisinin galibi Warriors
 
Aynı eyaletin (Kaliforniya) takımları Los Angeles Lakers ile Golden State Warriors arasındaki karşılaşmayı, 121-114 misafir Warriors kazandı.
 
6 kişinin çift haneli skor ürettiği Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 21 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Jordan Poole 20 sayı, Nemanja Bjelica da 15 sayı, 11 ribauntluk katkıda bulundu.

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Etiketler: nba Antetokounmpo
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