Antetokounmpo kardeşlerin maçında kazanan Bucks oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Yannis Antetokounmpo'nun takımı Milwaukee Bucks, kardeşi Kostas'ın formasını giydiği Los Angeles Lakers'ı 112-97 mağlup etti.

01 Nisan 2021 Perşembe - 10:53
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Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Bucks'ın son şampiyon Lakers'ı deplasmanda yendiği müsabakada Yannis Antetokounmpo 25 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
 
Ayrıca Bucks'ta Jrue Holiday 28, Khris Middleton 17 sayı üretti.
 
Lakers'ta Kostas Antetokounmpo sayı üretemezken, Montrezl Harrell 19, Dennis Schröder 17 sayı ile oynadı. Sakatlığı bulunan LeBron James bu maçta da kadroda yer almadı.
 
Jazz galibiyet serisini sürdürdü
 
Batı Konferansı'nın lideri Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 111-107 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
 
Jazz'da milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın oynamadığı karşılaşmada Mike Conley 26, Jordan Clarkson 24, Bojan Bogdanovic 23 sayı üretti.
 
Grizzlies'ta Ja Morant'ın 36 sayılık performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
 
Sonuçlar
 
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 101-124
 
Indiana Pacers-Miami Heat: 87-92
 
Brooklyn Nets-Houston Rockets: 120-108
 
Boston Celtics-Dallas Mavericks: 108-113
 
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-111
 
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 113-103
 
Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 102-101
 
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 120-106
 
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 97-112
 
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 121-116
 

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Etiketler: Amerikan Basketbol Ligi NBA Yannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Kostas Los Angeles Lakers
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