Antwerp – Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun dördüncü haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Antwerp’e konuk oluyor.

04 Kasım 2021 Perşembe - 22:39 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 23:22
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Antwerp, UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
19' Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Berisha'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci son anda gole izin vermedi.
 
16' GOOOOOOOOOOL! Berisha ile yaptıkları ver-kaçla ceza sahasına giren Meyer yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Max Meyer
 
13' Benson'un sağ çaprazdan sert şutunda Min-Jae'ye çarpan top kornere gitti.
 
12' Fenerbahçe golden sonra baskısını arttırdı.
 
13' Benson'un sağ çaprazdan sert şutunda Min-Jae'ye çarpan top kornere gitti.
 
12' Fenerbahçe golden sonra baskısını arttırdı.
 
9' GOOOOOOOOOOL! İrfan Can'ın pasında ceza yayının üstünden Mert Hakan topla buluştu. Mert bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.Gol - Mert Hakan Yandas
 
7' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.
 
3' Mücadeleye her iki takım da hızlı başladı.
 
İLK 11'LER
 
Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey.
 
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

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