Antwerp – Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR

19' Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Berisha'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci son anda gole izin vermedi.

16' GOOOOOOOOOOL! Berisha ile yaptıkları ver-kaçla ceza sahasına giren Meyer yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Max Meyer

13' Benson'un sağ çaprazdan sert şutunda Min-Jae'ye çarpan top kornere gitti.

12' Fenerbahçe golden sonra baskısını arttırdı.