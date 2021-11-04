Antwerp – Fenerbahçe

04 Kasım 2021 Perşembe - 22:39
| Son Güncelleme : 04 11 2021 - 23:22
Antwerp, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
19' Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Berisha'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci son anda gole izin vermedi.
16' GOOOOOOOOOOL! Berisha ile yaptıkları ver-kaçla ceza sahasına giren Meyer yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Max Meyer
13' Benson'un sağ çaprazdan sert şutunda Min-Jae'ye çarpan top kornere gitti.
12' Fenerbahçe golden sonra baskısını arttırdı.
13' Benson'un sağ çaprazdan sert şutunda Min-Jae'ye çarpan top kornere gitti.
12' Fenerbahçe golden sonra baskısını arttırdı.
9' GOOOOOOOOOOL! İrfan Can'ın pasında ceza yayının üstünden Mert Hakan topla buluştu. Mert bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.Gol - Mert Hakan Yandas
7' Bu dakikalarda maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.
3' Mücadeleye her iki takım da hızlı başladı.
İLK 11'LER
Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey.
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha