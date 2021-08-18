Arada 5 milyon euro'luk fark var

Galatasaray'ın tüm çabalarına rağmen Benfica'nın 15 milyon Euro altında bir teklifle bırakmaya yanaşmadığı Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile toplam 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağlamıştı.