Arap basını açıkladı! Talisca Fenerbahçe forması giyecek

Al Nassr'da büyük sorunlar yaşayan Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

03 Kasım 2021 Çarşamba - 9:36
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da buluşan Beşiktaş'ın iki eski yıldızı Talisca ile Aboubakar, krizin içine düştü. Lisans komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri için kulübün Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağına karar verdi. Ayrıca alınan kötü sonuçların ardından takımda yerli-yabancı tartışması patlak verdi
 
Suudi Arabistanlı oyuncu Abdulfattah Asiri, son maçın ardından takımdaki yabancı futbolcuların formda olmasa bile 90 dakika oynamasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Talisca ve Aboubakar'ın bu sözlerden rahatsız olduğu dile getirilirken Arap basınından çarpıcı bir iddia geldi.
 
TALISCA BÜYÜK İHTİMALLE FENERBAHÇE'YE GİDECEK
 
Talisca'nın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş içinden Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu vurgulanırken, "Türkiye'de çıkan haberler doğru. Talisca ayrılacak. Büyük ihtimalle gideceği kulüp de Fenerbahçe olacak." iddiasında bulundu.
 
Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz dönemde sosyal medyada sürekli olarak Beşiktaş taraftarlarına mesajlar göndermişti. Ancak Türkiye'ye dönmesi halinde bu kez adres değiştirebilir. (Akşam)

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Etiketler: talisca fenerbahçe
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