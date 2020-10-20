Araya aracı sokuldu! Sürpriz teklif

Beşiktaş, eski Fenerbahçeli yönetici Abdullah Kiğılı'yı araya sokarak Abdullah Avcı'ya yeni bir teklifle gitti.

20 Ekim 2020 Salı - 9:47
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Son dakika... Beşiktaş yönetimi, geçen sezon başında 3 yıllık imza attırıp ocak ayında görevine son verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile arasındaki alacak sorununu çözmek için yeni hamle yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi, toplam 36 milyon TL'lik sözleşmesinden kalan alacaklarını talep eden Avcı'yı ikna etmek için, ortak dostları Fenerbahçeli eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan aracı olmasını istedi.
 
Kiğılı ile eski hocasına mesaj gönderen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti. Avukatını devreye sokan 57 yaşındaki teknik adamın vereceği yanıt bekleniyor.
 
FESİHTEN SONRA ÖDEME YAPILMADI
 
Beşiktaş'ta görev aldığı süreden hiç alacağı olmayan Abdullah Avcı'ya sözleşme feshinden sonra ödeme yapılmazken, anlaşma çabalarından da sonuç alınamamıştı. 2022 Haziran ayına kadar 12 milyon TL'den daha az bir rakama başka takıma imza atması halinde aradaki farkı ödemek zorunda olacak yönetim, bunu şimdiden çözerek sorunu ortadan kaldırmak istiyor.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: abdullah avcı beşiktaş
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