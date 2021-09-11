Arda Güler 146 kişilik listede

Sarı-lacivertli takımın gelecek vaat eden yıldızı Arda Güler, önemli bir listede yer aldı. Popüler futbol oyunu Football Manager 2022 henüz yayınlamadan önce 146 kişilik bir genç yıldız listesi yayınlandı. Scoutların raporlarıyla oluşan listede Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler de yer aldı.

Sensei-Çekirge



Fenerbahçe’nin dünkü idmanında yüzleri güldüren iki tane fotoğraf karesi dikkat çekti. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve takımın en genç yıldızı 16 yaşındaki Arda Güler’in yan yana fotoğrafları yayınlandı. Antrenmanda beraber çalışan iki isim, ‘Sensei-Çekirge’ benzetmesiyle paylaşıldı.