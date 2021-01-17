Arda Turan'dan Beşiktaş derbisi yorumu: EURO 2008'i hatırlayın...

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

17 Ocak 2021 Pazar - 22:11
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Arda Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Arda Turan'ın açıklamaları;
 
Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maalesef ki oyun başabaştı. İstediğimiz gibi gidiyordu. Deplasmandayız, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ufak hatalar büyük acılar çekmenize neden oluyor. Bunu unutmak zorundayız. 3 gün sonra bir daha maç var
 
BEŞİKTAŞ'I TEBRİK ETMEK LAZIM
 
Kaptan olarak arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım. Kaybedilecek bir maç değildi. Futbol bazen böyle. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım. İyi mücadele ettiler
 
MAĞLUBİYETE RAZI OYNAMAYIZ
 
Galatasaray'ız biz, beraberliğe ya da mağlubiyete razı oynayamayız. Geriye düşünce daha atak oynamaya çalışıyoruz. Fatih Hoca'nın felsefesi yıllardır böyledir. EURO 2008'deki Çek ve Hırvat maçlarından hatırlarsınız."
 
BİZ BİR AİLEYİZ, LİDERLİĞE DÖNECEĞİZ
 
Bundan 15-20 gün önce liderdik. 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Kart gören görmeyen herkesle beraber biz bir aileyiz. Çarşamba bunu telafi edeceğiz ve layık olduğumuz liderliğe döneceğiz

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