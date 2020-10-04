Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a itiraz! Maça damga vurdu

Ev sahibinde Yusuf Erdoğan, 20'de topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR incelemesi yapan Cüneyt Çakır, Yusuf'un ofsaytta olmadığını ancak pozisyonun öncesinde Diagne'ye faul yapıldığına karar verdi ve golü iptal etti.

Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sırasında Arda Turan 'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Galatasaraylı yıldız, VAR incelemesi yapan Çakır'a, "Ayağına basıyor. Daha nasıl faul olacak. Hocam topla alakası yok, adamın topla ilgisi yok." sözleriyle itirazda bulundu.

Golü atan Yusuf Erdoğan ise deneyimli hakeme, "Hocam ne faulü" diyerek Arda Turan'ın itirazlarına yanıt verdi.