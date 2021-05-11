Arda Turan'dan flaş açıklama! 'Maçtan önce Fatih hocaya dedim ki...'

"Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum."

"Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim. İpi göğüsleriz inşallah.''

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: FUTBOLCULARIN ÖDEMELERİNİ YAPARAK GELDİK

Süper Lig'de Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Abd ürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

"Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk haksız yere. Bugün Denizlispor'un inanılmaz bir direnci vardı. Ama aslanlarımız çok iyi mücadele etti. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı bir şey yoktur."

"Bu akşam Galatasaraylılar huzur içerisinde, neşe içerisinde uyusunlar. Tarifi olmayan bir gündü. Hakikaten çok büyük haksızlıklara, inanılmaz eleştirilere uğradık. Ama sonuna kadar mücadele ettik. Futbolcularımızın ödemelerini yaparak buraya geldik."