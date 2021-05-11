Arda Turan'dan flaş açıklama! 'Maçtan önce Fatih hocaya dedim ki...'

11 Mayıs 2021 Salı - 23:20
| Son Güncelleme : 11 05 2021 - 23:35
"Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum."
"Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim. İpi göğüsleriz inşallah.''
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: FUTBOLCULARIN ÖDEMELERİNİ YAPARAK GELDİK
Süper Lig'de Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Abd
ürrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.
"Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk haksız yere. Bugün Denizlispor'un inanılmaz bir direnci vardı. Ama aslanlarımız çok iyi mücadele etti. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı bir şey yoktur."
"Bu akşam Galatasaraylılar huzur içerisinde, neşe içerisinde uyusunlar. Tarifi olmayan bir gündü. Hakikaten çok büyük haksızlıklara, inanılmaz eleştirilere uğradık. Ama sonuna kadar mücadele ettik. Futbolcularımızın ödemelerini yaparak buraya geldik."
YUSUF GÜNAY: MAYISLARIN BİZİM OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvede Beşiktaş
'ın averajla gerisine yerleştikleri maçın ardından konuştu.
Şampiyonluk istediklerini söyleyen Günay, "Çok özverili çalıştık, hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Galatasaray için her türlü fedakarlık yaptık ancak son dönem çok üzüldük, çok eleştirildik, haksız yere eleştirildik ama hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik ve buraya büyük inançla geldik. Galatasaray Futbol Takımı, Türkiye'nin en büyük futbol takımıdır ve bu başarıyı hak ediyor. Bu şekilde final Galatasaray'a yakışır, Mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Hocamızı da kutluyorum. O da çok baskı altında kaldı. Takım da öyle. Ben şunu özlüyordum hep; görevimiz Galatasaray'ın başarısıyla sona ersin. İnşallah bu mutlulukla sona erer. Bu mutluluğu hep yaşayalım istiyorum." ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN: MERAK ETME İKİSİ DE KAYBEDER
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan
, Denizlispor karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek. Gurur duyulacak bir iş yaptık. "
"Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. Hoca da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya
iyi bir takım. Bakalım ne olacak. "
"Hayat bana Camp Nou'da şampiyonluk, Bernabeu'da Kral Kupası şampiyonluğu gösterdi. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacak. Aslan gibi Göztepe. Ünal Hoca var. Bizim de rakibimiz Malatya, çok zor. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz."
MOSTAFA MOHAMED: TEBRİKLERİ KABUL EDECEĞİM
Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, Denizlispor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Benim için gol atmak değil, kazanmak önemli. Ayağım da çok ağrıyordu ama takımıma yardım etmem gerekiyordu. Allah'a şükür kazandık. Şampiyon olunca tebrikleri kabul edeceğim. Şimdi değil.
Kaçırılan penaltıyı gol atmam gerekiyordu. Şanssızlık oldu. İkinci penaltıda 'Şansın yok bugün, biz atalım' dediler ama Fatih Hoca 'Mustafa atsın' dedi. Arkadaşlarım da bana güvendi. Allah'a şükür attım. Takım için savaşıyoruz hepimiz.