Arda Turan'dan ilginç açıklama! Dün gece bir tane puro içtim

BÖYLE BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞ

"Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş."

HOCA NE ANLATTIYSA OLDU

MUSTAFA MUHTEŞEMDİ

"Mustafa muhteşem oynadı. Böyle bir sevinç yaşayalım demiştik. Dedim 'Oğlum ben atamam, atarsan sen atarsın.'

DÜN GECE BİR TANE PURO İÇTİM

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da savunma oyun cusu Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı. Sonuçta derbiydi. Sıradan normal bir maç değil. Farklı bir maç. Hafta boyunca hocamız bize en iyi şekilde anlattı. Onun dediklerini yapınca kazanıyoruz. Harfi harfine sahada dediklerini yaşadık. Çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir 3 puan aldık." dedi.

Donk ve Luyindama'dan bahseden Marcao, "Donk da, Luyindama da çok önemli stoperler. 3 günde bir maç var. Stoper olarak hepimize ihtiyaç var. Yarın belki oynamayacağım. Hocamızın kararı önemli. Donk ile de, Luyindama ile de rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.





MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI



Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. ANNECİĞİME ARMAĞAN OLSUN Tamamen galibiyet için hazırlandıklarını ifade eden Muslera, "Bu galibiyet için çok iyi hazırlandık. Geçen sene de yaptık, bu sene de kazandık. Bu galibiyeti aileme ve anneciğime armağan ediyorum" dedi. ANAHTAR KELİME: OYNAMAKTI "Bizim oyun anlayışımıza bakınca topa sahip olan bir Galatasaray var. Biz nerede olursak olalım, içeride dışarıda bunu yapıyoruz. Hafta boyunca bu şekilde çalıştık. Hocamız bize sürekli bunu öğütlüyor. 90 dakikaya bakınca topa ve oyuna hakim olan bir Galatasaray var. Topa sahip olunca rakibi daha çok yoruyorsunuz. Fenerbahçe'nin savunma arkasına top atma oyununu biliyorduk. Anahtar kelime oynamaktı. Geldik, oynadık ve güzel bir galibiyet aldık." ARTIK TAMAMEN GERİ DÖNDÜM "Tamamen çalışmaya başlıyorum. Ameliyattan 4 gün sonra ufak ufak çalışmalara başladım. Hocam Uruguay 'a gitmeme, ailemle olmama izin verdim. Bir yandan da çalışmayı hiç bırakmadım. Fadıl hoca ve Scott'ın programlarını hep uyguladım. Arkadaşlarımın da buraya geldikten sonra verdikleri destek bu şekilde dönmemi sağladı. Anahtar kelime çalışmayı bırakmamaktı." Galibiyeti ailesine armağan ettiğini dile getiren başarılı futbolcu, "Kızımın doğum günü. Onun için ekstra motive oldum. 3 puanı kızıma ve eşime armağan ediyorum." şeklinde konuştu.