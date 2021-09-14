Arda Turan en az 2 ay yok

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan sahalardan en az 2 ay uzak kalacak.

14 Eylül 2021 Salı - 12:42
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Galatasaray'da Randers ve Giresunspor maçlarında sakatlıklar yaşayan ve yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Arda Turan'dan kötü haber geldi.
 
Sol ayak bileğindeki iç yan bağlarında kopma meydana gelen ve operasyon geçiren Arda'yı, uzun bir tedavi süreci bekliyor.
 
34 yaşındaki hücum oyuncusunun sahalara dönüşünün 2-3 ayı bulacak olması, teknik direktör Fatih Terim'in keyfini kaçırdı.
 
Terim, Kasımpaşa'dan sonra Trabzonspor maçında da 2-0'ı koruyamayan takımının saha içinde Arda gibi lider bir oyuncuyu aradığını ifade etmişti.

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Etiketler: arda turan galatasaray
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