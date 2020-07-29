Arda Turan Galatasaray'da...

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in isteği doğrultusunda eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaştı. İki sezon için maç başı ücrete oynayacak 33 yaşındaki futbolcu jübilesini de Galatasaray'da yapacak.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:33
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Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor.
 
Maç başı ücret!
 
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi.
 
"Jübilemi burada yapmak istiyorum"
 
Arda Turan transfer görüşmesinde yönetimden tek istekte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebine yönetimde olumlu karşılık verdi. Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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