Arda Turan gece yarısı öyle bir mesaj yayınladı ki...

İŞTE ARDA TURAN'IN MESAJI

Tur atladığımız için çok mutluyum, camiamıza armağan olsun…

Bunları, İskoçya’dan dönüş yolunda, sizleri düşünerek yazıyorum çünkü nasıl siz bizleri düşünüyorsanız bizler de sizleri düşünüp, sizlerle yaşıyoruz. Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray ile kazanmayı da çok seviyorum, kaybederken kahrını çekmeyi, hüznünü yaşamayı da. Acısı da tatlı, sevinci de. Pazartesi, yeni bir lig sezonu başlıyor. Birbirimize her zamanki çok ihtiyacımız var. Bunu hatırlamak ve hatırlatmak istedim birbirimize. Bu vesileyle sezondaki ilk galibiyetimizle başkanımıza ve yönetimimize “hoşgeldiniz” demiş olduk, umarım bu birçoğunun ilki olur… #Galatasaray