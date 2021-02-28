Arda Turan için geri sayım! Son 5 maç...

Galatasaray'da Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

28 Şubat 2021 Pazar - 9:43
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Fernando Muslera’nın dönmesinin ardından kaptanlığı bırakan Arda Turan, kalan 14 maçın 5’inde ilk 11’de başlarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. 
 
Sezon başında yapılan sözleşmede, “A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde sözleşmesinin bir yıl daha uzayacağı ve 5 milyon lira garanti para alacağı belirtilen tecrübeli oyuncu, bugüne kadar 17’si lig, 1’i de Avrupa müsabakası olmak üzere 18 karşılaşmada şans buldu.
 

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Etiketler: Galatasaray Arda Turan Arda Turan sözleşme
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